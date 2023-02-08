РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині

РФ АТАКУЄ ЦИВІЛЬНИХ

Росіяни вдарили по містечку з артилерії. Вони поцілили у житловий дев'ятиповерховий будинок.

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілу у будинку повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6 поверхами та пробита стіна. У більшості квартир вибито шибки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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