РФ АТАКУЄ ЦИВІЛЬНИХ

РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині

Опубліковано:

Наслідки обстрілу Нью-Йорку на Донеччині
Наслідки обстрілу Нью-Йорку на Донеччині © Павло Кириленко / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Росіяни вдарили по містечку з артилерії. Вони поцілили у житловий дев'ятиповерховий будинок.  

Реклама

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Внаслідок обстрілу у будинку повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6  поверхами та пробита стіна. У більшості квартир вибито шибки.  

За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

►Читайте також: Безвихідь чи обман: Росія «благає» про переговори та готується до наступу

►Останні новини за темою:

🔻8 лютого війська РФ обстріляли Харківщину: чотири людини зазнали поранень

🔻 У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова, одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень. Також унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.

🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.

Завантажити додаток