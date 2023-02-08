РФ обстріляла смт Дворічна на Харківщині: загинули двоє цивільних

РФ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Наслідки обстрілу Харківщини у ніч проти 8 лютого 2023 року

Протягом дня, 8 лютого під артилерійським обстрілом РФ перебували житлові будинки у смт Дворічна Куп'янського району, повідомляє, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років. У Чугуївському районі за день 5 поранених», — зазначив голова ОВА.

Також у Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки.

🔻 8 лютого війська РФ обстріляли Харківщину: п'ять людей зазнали поранень

🔻 У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова, одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень. Також унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.

🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.

🔻 5 лютого Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, п'ятеро людей зазнали поранень.