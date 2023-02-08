Свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє — Зеленський виступив у Вестмінстерському палаці

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

У парламенті Великої Британії Президента України зустрічали гучними оплесками. Український лідер виступав англійською та зазначив, що приїхав представляти українських воїнів.

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«Великобританія підтримує Україну з першого дня», — підкреслив Зеленський. Він подякував Сполученому Королівству за підтримку та висловив вдячність особисто Борису Джонсону.

«Борисе, ти об’єднав інших, коли це здавалося абсолютно, абсолютно неможливим, дякую», — сказав він.

Український лідер зазначив, що коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна разом із Великою Британією, США та іншими союзниками «сформували справжню коаліцію друзів».

«Ви були серед тих небагатьох, хто допомагав перед початком широкомасштабного вторгнення», — підкреслив Зеленський.

Zelenskiy is an immediately gripping speaker, even in a third language. One advantage of being an actor-turned politician, I guess. pic.twitter.com/f7QHtugIog — Peter Walker (@peterwalker99) February 8, 2023

Він також подякував Ріші Сунаку за надання Україні танків «Челленджер» та навчання управління ними українських воїнів. Зеленський повідомив, що сьогодні ввечері має зустрітится з королем Чарльзем III.

«Світ потребує лідерства Великої Британії, так само, як йому потрібна українська хоробрість», — наголосив Зеленський.

Під час свого виступу він також вручив спікеру Палати громад шолом українського льотчика .

«У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її», — написано на шоломі.

Шолом українського льотчика © BBC

Очільник України також закликав надати Києву бойову авіацію, — «крила для свободи».

«Сьогодні я покину парламент, заздалегідь подякувавши вам за потужну авіацію», — сказав Зеленський.

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