Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України — Зеленський
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Про це очільник держави заявив під час аудієнції з британським монархом.
Така зустріч стала першою за всю історію українсько-британських відносин.
У пресслужбі Президента зазначають, що український лідер привітав короля Чарльза ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народові.
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Також очільник держави висловив подяку британцям за потужну підтримку України.
Нагадаємо, президент України сьогодні перебуває із візитом у Лондоні. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром , виступив у парламенті та відвідав українські війська.
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Також сьогодні ввечері у президента України запланована тристороння зустріч разом із німецьким канцлером та президентом Франції. Вона відбудеться у Парижі.