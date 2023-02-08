ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Стокгольм надасть Києву військову допомогу на понад $400 млн

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Прапори Швеції та України / ілюстративне фото
Прапори Швеції та України / ілюстративне фото © AP - Claudio Bresciani
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Йдеться про техніку, без якої Швеція може обійтися протягом обмеженого періоду.  

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Таке рішення ухвалив парламент Швеції 8 лютого. 

Пакет допомоги включає в себе: 

— протитанкову зброю; 

— обладнання для розмінування;

— легку протитанкову зброю Robot 57;

— бойові машини Combat Vehicle 90 

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