Стокгольм надасть Києву військову допомогу на понад $400 млн
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Йдеться про техніку, без якої Швеція може обійтися протягом обмеженого періоду.
Таке рішення ухвалив парламент Швеції 8 лютого.
Пакет допомоги включає в себе:
— протитанкову зброю;
— обладнання для розмінування;
— легку протитанкову зброю Robot 57;
— бойові машини Combat Vehicle 90
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