США схвалили продаж Польщі HIMARS і ATACMS на суму до $10 млрд

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Високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) запускає ракету під час навчань у навчальному центрі Якіма біля міста Якіма, штат Вашингтон, 4 листопада 2022 року

Рішення щодо продажу Варшаві ракет великої дальності з’явилося після того, як в Україні високо оцінили американські високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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Про це повідомляє Reuters з покликанням на заяву Пентагону.

До пакета увійдуть 18 пускових установок HIMARS, 45 ракет ATACMS радіусом дії до 300 км і понад 1559 керованих реактивних снарядів GMLRS.

«Запропонований продаж покращить військові цілі Польщі щодо оновлення потенціалу, одночасно покращуючи оперативну сумісність зі Сполученими Штатами та іншими союзниками», — заявили в Пентагоні.

В агентстві Reuters зазначають, що оскільки Білий дім відхилив прохання Києва щодо надання ракет ATACMS, то відповідно Варшава не зможе передати їх Україні без дозволу Вашингтона.

Напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що «велике підкріплення польської артилерії наближається».

«Державний департамент США схвалив продаж Польщі майже 500 ракет-носіїв Himars. Більшість із них буде встановлено на польські вантажівки. Також закупимо амуніцію. Починаємо переговори щодо ціни», — написав очільник польського відомства у твітері.

Wielkie wzmocnienie polskiej artylerii coraz bliżej. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni Himars. Większość z nich będzie zamontowanych na polskich ciężarówkach. Zakupimy również zapas amunicji. Przystępujemy do negocjacji cenowych. pic.twitter.com/VIUEs1U9jf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 7, 2023

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🔻 19 жовтня 2022 року Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo.