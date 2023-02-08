Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини
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Спеціалісти з пошуково-рятувальних операцій, медики, зв'язківці, кінологи та пожежні-рятувальники допоможуть подолати наслідки потужного землетрусу.
Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.
«Серед рятувальників світу немає чужої біди, коли йдеться про порятунок людей. У країні, що живе в умовах повномасштабної війни – кожен фахівець, здатний протистояти наслідкам ведення бойових дій – це наш рятувальник», – йдеться в повідомленні.
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🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.
🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).