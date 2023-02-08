Укроборонпром буде співпрацювати з чеською бронетанковою галуззю

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

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Про це повідомляє державний концерн у Facebook.

В Укроборонпромі зазначили, що ця співпраця передбачає також збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях). Окрім того, планується розбудова сервісних хабів з обслуговування та ремонту техніки та створення спільних науково-дослідних центрів.

«Поглиблення партнерства з Чеською Республікою в оборонній галузі сприятиме подальшій інтеграції України в ОПК Північноатлантичного альянсу. На сьогодні Концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО», — йдеться у заяві Укроборонпрому.

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