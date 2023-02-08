У Австрії запропонували побудувати стіни навколо ЄС для захисту від мігрантів

Міграційна політика

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що для захисту від нелегальної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу необхідно розпочати будівництво стін та парканів, повідомляє Bild.

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«Фізична інфраструктура та бар'єри необхідні для захисту цих зовнішніх кордонів. Це означає: паркани, стіни та все, що з ними пов'язано», — сказав Нехаммер.

Він зазначив, що «захист зовнішніх кордонів ЄС є необхідністю, а не бажанням», адже «Європа перебуває в розпалі нової кризи біженців, тому діяти потрібно швидко і чітко».

У виданні зазначили, що відповідну промову канцлер Австрії зробив напередодні засідання спеціальної ради ЄС з питань міграційної політики, яка відбудеться 9 та 10 лютого в Брюсселі.

«Якщо Європа не може захистити свої кордони, то Шенгенська зона призведе до абсурду». Не може бути, «щоб мігранти, які перетинають безпечні треті країни, безперешкодно перетинали зовнішні кордони ЄС», — додав Нехаммер.

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