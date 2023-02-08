У Дорсеті пройшла пресконфренція Зеленського та Сунака: говорили про винищувачі та танки

ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Володимир Зеленський та Ріші Сунак відвідали військову базу у графстві Дорсет, де розташована бронетанкова школа. Там лідери зустрілися з українськими військовими, які опановують британські танки «Челленджер» та провели спільну пресконференцію.

Реклама Читати продовження

Володимир Зеленський та Ріші Сунак на військовій базі © AP - Andrew Matthews

Володимир Зеленський та Ріші Сунак біля танку «Челленджер 2» © AP - Andrew Matthews

Про це повідомляє BBC.

За словами британського прем’єра, Велика Британія розширює програму навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.

Він зазначив, що Лондон прискорює доставку військового обладнання, щоб гарантувати, що воно прибуде через тижні, а не місяці чи роки.

Ріші Сунак на пресконференції © AP - Peter Nicholls

Ріші Сунак також підкреслив, що є дуже нагальні потреби забезпечити протиповітряну оборону України.

Він повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, прем'єр уникає.

«Коли мова йде про бойові винищувачі, вони, звичайно, є частиною розмови... тому ми сьогодні оголосили, що будемо навчати українських пілотів на платформах стандартів НАТО», — сказав він.

Ріші Сунак і Володимир Зеленський на пресконференції © AP - Peter Nicholls

Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

►Читайте також: Свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє — Зеленський виступив у Вестмінстерському палаці

Британський прем'єр-міністр також повідомив, що «Челленджери» будуть на полі бою за лічені тижні.

Сунак підкреслив, що 10 000 солдатів вирушили до Великої Британії для проходження військової підготовки та зауважив, що українські військові вчаться керувати зброєю НАТО.

«Ми навчаємо та озброюємо їх необхідним обладнанням, щоб відкинути російські війська», — зазначив Сунак.

🔻Президент України сьогодні перебуває із візитом у Лондоні. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром та королем Чарльзом III, виступив у парламенті та відвідав українські війська.

🔻Сьогодні ввечері у президента України запланована тристороння зустріч разом із німецьким канцлером та президентом Франції. Вона відбудеться у Парижі.

🔻Завтра, 9 лютого, Володимир Зеленський відвідає саміт ЄС у Брюсселі.