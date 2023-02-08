США, КИТАЙ І КУЛЯ

У КНР висловили «рішучий протест» через збиття США метеорологічного зонду

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Китайська повітряна куля над США
Китайська повітряна куля над США © AP/Larry Mayer
Автор тексту: Надія Бондаренко
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6 лютого у Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що збитий США китайський цивільний безпілотник — є безпілотним метеорологічним зондом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У посольстві КНР у Києві зазначили, що «метеорологічний зонд під впливом західних вітрів та через обмежені можливості щодо його контролю сильно відхилився від заданого маршруту».

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«Це абсолютно випадкова подія, спричинена форс-мажорними обставинами, і поява зонда в повітряному просторі США є ненавмисною. Після того, як стався цей інцидент, китайська сторона своєчасно зв'язалася з американською стороною, сподіваючись на розважливий, професійний і ненасильницький підхід у належному вирішенні цієї ситуації», — наголошується в повідомленні.

У посольстві КНР у також додали, що «незважаючи на неодноразові роз'яснення китайської сторони, США наполягли на застосуванні сили».

«Це, очевидно, надмірна реакція, що є безвідповідальним порушенням міжнародної практики, у зв'язку з чим Китай висловлює рішучий протест», — зазначило посольство.

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🔻 3 лютого у Пентагоні повідомили про гігантську повітряну кулю, яка зависла над північчю США та рухається в бік Атлантичного океану. Об’єкт помітили над містом Біллінгс у штаті Монтана — це приблизько 400 кілометрів від канадського кордону. До цього, за словами американських чиновників, аеростат пролетів над Аляскою та Канадою, а належить він Китаю. 

Пентагон, а потім і сам міністр оборони Ллойд Остін заявили, що це китайський шпигунський апарат, який веде розвідку секретних об'єктів. 

Китай спершу не коментував інформацію про повітряну кулю. А 3 лютого визнав: апарат їхній, але це не шпигун, а цивільний дирижабль для метеорологічних досліджень.

Через інцидент із аеростатом Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав свій візит до Китаю, який був узгоджений президентами двох країн майже три місяці тому.

 

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