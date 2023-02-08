БПЛА РФ

Росіяни вже близько місяця не застосовувати для атак по території України іранські «дрони-камікадзе», розповів 24 каналу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, війська РФ у новорічну ніч використали для атак по Україні 45 дронів, ще 39 — 2 січня та 24 БПлА вони запустили 16 січня.

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«З цих трьох атак було збито всі 100 відсотків дронів. І більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків. Це говорить про те, що росіяни приберегли якусь частину або очікують наступну партію», — зазначив речник ЗСУ.

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Водночас він додав, що є інформація про те, що РФ планує збудувати завод з виробництва дронів на своїй території.

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🔻 6 лютого у ГУР Міноборони повідомили, що росіяни вже використали приблизно 660 дронів-«шахедів» , а також що РФ очікує на поставку чергової партії БПлА.

🔻 3 лютого у Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари ППО для України

🔻30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників

🔻28 січня Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА

🔻27 січня у ISW повідомили, що у Росії вичерпуються запаси іранських дронів