У столиці України демонтували памʼятник радянському льотчику Чкалову

Декомунізація

Йдеться про скульптуру, розташовувався на вулиці Олеся Гончара, повідомляє Бабель.

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Демонтаж скульптури відбувся згідно з відповідним рішенням Київської міської ради. Скульптуру перенесуть до Музею авіації імені Антонова.

Напередодні у Міністерстві культури України визнали, що цей памʼятник не підлягає занесенню до Державного реєстру культурної спадщини.

Аналогічне рішення Мінкультури ухвалило і щодо памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну. Скульптуру, яка розташована у Маріїнському парку в Києві зносити 9 лютого.

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