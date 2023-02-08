Через шторм росіяни не можуть вивести в море кораблі — ОК «Південь»

Негода на Чорному морі

Також через погоду армія РФ не в змозі проводити повітряну розвідку, зазначила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

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Через штормову погоду зараз у Чорному морі лише один корабель, зауважила Наталія Гуменюк.

«У нас дуже потужно штормить. Цей шторм впливає на воєнну обстановку. Тому що корабельне угруповання ворога то збільшується, то зменшується. Наразі воно в критично малому стані – зараз один корабель. Усі ракетоносії заведені в пункти базування і укриваються від шторму», — зазначила вона.

На Азовському морі теж шторм, тому там зовсім немає кораблів, зазначила Наталія Гуменюк.

«Також вітри не дають ворогу можливості проводити повітряну розвідку. Тому, користуючись природною паузою, ми відпрацьовуємо бойові завдання. Контрбатарейна протидія триває», – додала речниця ОК «Південь».

🔻 Сьогодні одеситів у міськраді попередили про високу мінну небезпеку через шторм на Чорному морі. На берег може винести міни.

🔻 7 лютого Наталія Гуменюк повідомляла , що росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм