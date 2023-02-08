Шольц летить до Парижа, аби зустрітися там із Зеленським та Макроном

ЗУСТРІЧ ТРЬОХ ЛІДЕРІВ

Тристороння зустріч українського лідера разом із німецьким канцлером та президентом Франції запланована на вечір.

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Три політика зустрінуться у Єлісейському палаці. Це підтвердили і в німецькому уряді, і в пресслужбі Макрона.

Про це повідомляє Welt.

За інформацією ЗМІ, у Парижі у лідерів запланована спільна вечеря та короткі заяви для журналістів. У четвер усі троє політиків поїдуть на саміт ЄС у Брюссель.

Нагадаємо, президент України сьогодні перебуває із візитом у Лондоні. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром та королем Великої Британії Чарльзом III, виступив у парламенті та відвідав українські війська.

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