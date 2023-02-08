JIT: Дозвіл на переміщення ЗРК «Бук», із якого збили літак рейсу MH17 міг дати Путін

СПРАВА MH17

Головуючий суддя Хендрік Стінхейс та інші судді з адвокатами переглядають реконструйовані уламки рейсу MH17 Malaysia Airlines на військовій авіабазі Гілзе-Рієн, південні Нідерланди, 26 травня 2021 року

Президент РФ міг особисто погодити доправлення в Україну російського зенітного ракетного комплексу «Бук», із якого збили Boeing 777 рейсу MH17.

Реклама Читати продовження

«Президент Росії Путін дозволив використовувати зброю, із якої був збитий рейс MH17 над Україною у 2014 році», — йдеться у звіті Об'єднаної слідчої групи (JIT).

Розслідувачі, покликаючись на записи телефонних розмов росіян повідомили, що рішення про надання військової підтримки бойовикам «Л/ДНР» ухвалював саме Путін.

► Читайте також: Винні. ЄСПЛ визнав, що росіяни окупували частину Донбасу 2014-го

«Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів передали президенту і воно було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система «Бук». Трохи пізніше зʼявляються важчі системи ППО, зокрема «Бук», з якого збили MH17», — зазначили слідчі.

► Читайте також: Європейський суд з прав людини офіційно визнав, що Росія є окупантом частини Донбасу

У JIT додали, що хоча й йдеться про вагомі докази, вони все ж «недостатньо конкретні, щоб привести до нових судових переслідувань. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави».

► Читайте також: Нідерланди не вимагатимуть від Росії екстрадиції засуджених у справі рейсу МН17

17 липня 2014 року над східною Україною в літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines поцілила ракета, яка була випущена з система «Бук», в результаті чого загинули 283 пасажирів та 15 членів екіпажу.

► Читайте також: Гіркін, Дубинський і Харченко винні і заочно довічно засуджені. Пулатова виправдали

🔻 17 листопада Окружний суд Гааги ухвалив вирок у справі про збитий Боїнг-777. Суд також визначив, що літак, який виконував рейс MH17, у липні 2014 року збили ракетою російського виробництва.