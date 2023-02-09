Байден: У Путіна немає жодного шансу — він вже втратив Україну

Заява президента США

Про це президент США заявив в інтерв’ю виданню PBS NewsHour. При цьому він додав, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою.

Реклама Читати продовження

У Путіна не залишилось жодного шансу, впевнений Джо Байден.

«Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти…Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається,» – зазначив президент США.

Байден сказав, що країни НАТО координують спільні дії щодо підтримку України, у той час як Путін вважає, що це не так.

В інтерв’ю президент Сполучених Штатів також відповів на критику з боку законодавців-республіканців: вони напередодні припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги. Журналіст згадала депутата Джима Джордана , який запропонував, щоб гроші, витрачені в Україні, йшли американцям, і Байден розсміявся.

«Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?», — додав він.

На запитання кореспондента, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів, що це саме так.

🔻 7 лютого Президент США під час промови у Конгресі приділив велику увагу Україні та звернувся до посла України в США Оксани Маркарової. Джо Байден наголосив, що політичні сили Сполучених Штатів будуть і надалі єдиними у протидії агресії РФ, у тому числі через підтримку України.

🔻 Також 1 лютого ЗМІ писали, що у Польщі Джо Байден може зустрітися з Зеленським. Український президент обговорить під час візиту мирний план, створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців та подальше озброєння України.