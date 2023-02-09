Байден ще не знає, чи полетить у Польщу

ЛЕТІТИ ЧИ НЕ ЛЕТІТИ

«Я ще не прийняв рішення, коли я поїду до Польщі, і навіть чи точно я поїду до Польщі», — сказав президент США журналістам перед своїм відльотом у Флориду.

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Про це повідомив кореспондент Укрініформу.

Коли ж у Байдена запитали, чи відвідає він Україну, він тільки сказав, що існує ймовірність, що він поїде до Польщі.

У Варшаві ж зазначають: дата візиту Байдена ще не підтверджена. Втім ні для кого не секрет, що до Польщі американський президент все ж таки збирається Про це розповів речник уряду Пьотр Мюллер, передає Польське радіо.

Вперше про можливість візита Байдена до Європи 26 січня повідомив кореспондент NBC. За даними журналіста, Байден планує приїхати в Польщу на річницю російського вторгнення в Україну та оголосити про новий пакет допомоги Києву.

30 січня польське видання «DZIENNIK GAZETA PRAWNA» навіть повідомило, що для тристоронньої зустріч Дуди, Байдена і Зеленського розглядаються Жешув і Варшава.

Минулого тижня в канцелярії Дуди підтвердили, що Байден має намір приїхати до Польщі. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Варшаві президент США може зустрітися з Зеленським.

Вже цього вівторка, 7 лютого, у NBC знову написали, що візит Байдена до Польщі може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну. Таку інформацію виданню підтвердили джерела, знайомі з розкладом американського президента.

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