Бельгія не може передати винищувачі Україні – прем'єр
Опубліковано:
Винищувачі Брюсселя використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.
Про це заявив очільник бельгійського уряду Александр де Кроо, пише Politico.
«Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати», – наголосив де Кроо.
🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.
🔻 7 лютого Байден пояснив рішення США не постачати Києву F-16.
🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.
🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.
🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.