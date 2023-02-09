Бельгія не може передати винищувачі Україні – прем'єр

винищувачі для україни

Винищувачі Брюсселя використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.

Реклама Читати продовження

Про це заявив очільник бельгійського уряду Александр де Кроо, пише Politico.

«Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати», – наголосив де Кроо.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 7 лютого Байден пояснив рішення США не постачати Києву F-16.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.