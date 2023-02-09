Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі – Міноборони

винищувачі для україни

Постачання бойових літаків потенційно може зайняти місяці. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, пише BBC.

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Наразі Сполучене Королівство зосереджене на забезпеченні повітряної оборони України, зазначив Воллес.

За його словами, більш «реалістично і продуктивніше» передбачити надання Лондоном літаків Києву в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після закінчення війни з Росією.

«Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб – і не витрачаючи на це місяці», – наголосив міністр оборони.

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🔻 31 січня видання Evening Standard повідомило, що в Британії вважають недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35.