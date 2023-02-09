Винищувачі для України: чи дійшли згоди на саміті ЄС?

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

«Зеленський не отримав жодних зобов’язань щодо винищувачів». Про це з покликанням на речника ЄК повідомив Bloomberg.

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«Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові зробити більше для військової допомоги Україні, але досі ніхто не зобов’язувався надати винищувачі», — сказав чиновник ЄС.

Втім, на пресконференції з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський зазначив, що «почув від лідерів деяких держав у Європі готовність надавати нам необхідну зброю, зокрема й літаки».

Президент Євроради Шарль Мішель під час брифінгу зазначив, що час надати Україні усю необхідну допомогу.

Незадовго до цього, керівник ОП Анрдій Єрмак написав у Telegram, що «питання далекобійної зброї та винищувачів для України вже вирішене». І додав, що деталі будуть трохи згодом.

пост Андрія Єрмака © скріншот

Щоправда, трохи згодом виправив це на «схоже може бути вирішене».

🔻 9 лютого Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС та виступив у Європейському парламенті.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.