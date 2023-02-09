Володимир Зеленський виступив на саміті ЄС

ЗЕЛЕНСЬКИЙ У БРЮССЕЛІ

9 лютого у Брюсселі розпочався саміт Європейського Союзу, у якому взяв участь український лідер.

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Перед самітом ЄС Володимира Зеленського зустрів президент Євроради Шарль Мішель. Вони зробили спільне фото з лідерами країн ЄС.

«Плече до плеча, ближче, ніж будь-коли. Наше майбутнє разом», — написав у Twitter Шарль Мішель.

Shoulder to shoulder, closer than ever,

our future is together.



🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/4f2j7wRRP9 — Charles Michel (@CharlesMichel) February 9, 2023

Під час засідання лідерів Європейського Союзу Зеленський звернувся до них з промовою.

Він подякував Європі за підтримку, проте зазначив, що країнам Євросоюзу треба посилювати військову допомогу. Адже Україна потребує рішень, які будуть потужніші, ніж той потенціал, який зможе мобілізувати Росія.

«Чим швидше і міцніше буде повернення свободи, реальної сили, європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, тим надійніше і довготриваліше буде мир у післявоєнній Європі», — підкреслив український лідер.

Зеленський також відзначив, що початок переговорів щодо членства України в ЄС вже цього року, стане надійною опорою для європейської безпеки. Крім того, він підкреслив, що Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, тому до російської атомної галузі повинні бути застосовані глобальні санкції.

«Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста », — підкреслив він.

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🔻6 лютого президент Євроради Шарль Мішель офіційно запросив Зеленського взяти участь у саміті Європейської Ради. Про це оголосив речник Мішеля Баренд Лейтс.