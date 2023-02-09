Війська РФ обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: постраждали троє цивільних

АТАКА ПО МИРНИХ

9 лютого росіяни вже двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога», — повідомив голова ОВА.

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Також унаслідок обстрілів було пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

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