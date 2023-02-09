За добу РФ завдала 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Краматорська

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Війська РФ також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За даними Генштабу ЗСУ, росіяни, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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При цьому армія РФ продовжує зазнавати втрат.

«Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області російські росіяни облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі», — йдеться у зведені.

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Авіація Сил оборони України протягом 9 лютого завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили 3 БпЛА противника: 2 - типу “Орлан-10” та 1 - “Оріон” Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління росіян, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони РФ», — додали у Генштабі.

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