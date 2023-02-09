Зеленський переконував Макрона і Шольца надати літаки і далекобійну зброю

Зброя для України

Про це він заявив на вечері з Президентом Франції та канцлером Німеччини напередодні у Парижі, пише Bild. Володимир Зеленський впевнений, що дві потужні країни Європи мають потенціал, щоб переломити ситуацію у наданні озброєння.

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Чим швидше Україна отримає озброєння, тим швидше припиниться війна РФ проти України, сказав Зеленський.

«Франція та Німеччина мають потенціал, щоб переломити ситуацію, і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Що швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти - сучасні літаки... то швидше закінчиться російська агресія», — сказав Зеленський на вечері з Шольцом і Макроном в Парижі.

Макрон зауважив, що Париж, як і Берлін, підтримуватиме Україну у військовому плані стільки, скільки буде потрібно.

Олаф Шольц запевнив, що Україна належить до європейської сім'ї, і саміт ЄС надішле потужний сигнал солідарності з Києвом.

🔻 8 лютого під час пресконференції з Макроном і Шольцем Зеленський заявив , що Україна потребує зброї прямо зараз

🔻 Наразі президент України перебуває на саміті ЄС у Брюсселі. Як заявив Володимир Зеленський, там він говоритиме, зокрема, про надання Україні далекобійних ракет.