Зеленський і Сунак підписали «Декларацію Єдності»

Допомога союзників

Британія взяла на себе обов’язки сприяти розбудові ЗСУ та прискоренню переходу української армії на стандарти НАТО. Також згідно угоди Сполучене Королівство допомагатиме у відновленні української енергосистеми та продовжуватиме санкційний тиск на Росію.

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Лондонська декларація спрямована на поглиблення партнерства Києва й Лондона, йдеться у документі.

В декларації нагадують, що Британія вже надала Україні майже 4 мільярди фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки. З них 2,3 мільярда – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.

У документі йдеться, що Лондон допомагатиме в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, та працюватиме з країнами НАТО над «поглибленням оперативної сумісності України з Альянсом і прискоренням переходу України на стандарти НАТО».

Також Британія наголошує на підтримці формули миру Володимира Зеленського та запевняє у готовності відігравати провідну роль для її втілення. У декларації також анонсовано проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

Також у декларації підтвердили, що Британія і надалі готова допомагати Україні у відновленні енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури та продовжувати санкційний тиск на Росію з використанням заморожених російських активів на користь України.

«Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання», – підсумовується в «Лондонській декларації».

🔻 8 лютого Володимир Зеленський перебував із візитом у Великій Британії. Президент України зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська. Володимир Зеленський також зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.