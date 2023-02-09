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Моніторингова група, яка аналізує втрати військової техніки РФ в Україні підтвердила, що росіяни на війні вже втратили понад тисячу танків, повідомляє CNN.

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Йдеться про інформацію, яку цього тижня оприлюднили фахівці Oryx. Це веб-сайту розвідки з відкритим кодом, на якому збирають візуальні докази втрат військової техніки з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

«Цього тижня група заявила, що підтвердила 1000 різних втрат російських танків під час війни. Зазначається, що ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто», — пишуть у виданні.

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Військовий аналітик, який пише блог Oryx Якуб Яновський зазначив, що РФ могла втратити ще більше танків, адже до звіту Oryx не увійшли дані, які фахівці не змогли візуально підтвердити. За оцінками аналітика, фактичні втрати можуть становити близько 2000 танків.

«Росія почала війну, маючи приблизно 3000 оперативних танків... тож є хороший шанс, що РФ втратила половину (своїх — ред.) танків, які можна використовувати», — зазначив Яновський.

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Він зазначив, що загальна кількість танків, яку Росія мала в резерві до початку її війни проти України становили приблизно чотири тисячі, але російська бронетехніка погано обслуговувалась.

«На папері у Росії все ще є багато танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх, можливо, буде важко швидко відновити», — сказав Яновський.

Він також додав, що навіть якщо припустити, що всі ці танки можуть бути приведені в дію, Москва вже втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил.

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