Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 16 тисяч осіб

Наслідки землетрусу у Туреччині

Під завалами вже третю добу залишаються люди, пише ВВС. У постраждалих районах температура, як і раніше, нижча нуля, тож надії витягти когось живими все менше, зазначає видання. Ердоган вже визнав, що в роботі рятувальних команд були недоліки. У країну направлені 87 українських рятувальників та парамедиків.

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Внаслідок землетрусу у двох країнах поранені не менше 70 тисяч людей.

Наслідки землетрусу у турецькій провінції Хатай AP - Cemal Yurttas

Наслідки землетрусу у турецькій провінції Хатай AP

Наслідки землетрусу у турецькій провінції Хатай AP - Cemal Yurttas

Президент Туреччини визнав, що в його країні були «недоліки» у реакції на руйнівний землетрус, пише Sky News. Реджеп Таїп Ердоган наразі стикається з дедалі більшою критикою з боку сімей, розчарованих повільною роботою рятувальних команд, зазначає медіа.

Багато турків скаржаться на брак обладнання, досвіду та підтримки для допомоги тим, хто опинився під завалами, повідомляє англійське видання.

Під час візиту до провінції Хатай, де загинуло понад 3300 людей і цілі квартали були зруйновані, Президент Туреччини наголосив:

«Неможливо бути готовим до такої катастрофи. Ми обіцяємо, що не залишимо нікого з наших громадян».

Повідомляється і про подібні проблеми в Сирії: посол країни в ООН наразі визнав, що в уряду не вистачає можливостей і обладнання для порятунку людей.

Український уряд розпорядився направити до Туреччини загони рятувальників та парамедиків із необхідним спорядженням: всього у країні працюватимуть 87 фахівців з України. Також спрямовано 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак, повідомляють у ДСНС. Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, обладнанням.

Загалом допомогу направили 43 країни: до ліквідації наслідків землетрусу залучено понад 60 тисяч осіб.

Наслідки землетрусу у турецькій провінції Хатай AP - Cemal Yurttas

Розбір завалів у двох країнах продовжується. Напередодні у східному регіоні Сирії, Дейр-ез-Зор з-під уламків зруйнованої будівлі врятували новонароджену дівчинку. ЇЇ дістали за кілька хвилин після появи на світ: дівчинка була ще з’єднана пуповиною з мертвою мамою. Вся сім’я малечі загинула під час землетрусу.

Рятування новонародженої © Твітер

Рятування новонародженої © Твітер

У 10 провінціях Туреччини, що постраждали від землетрусу, оголошено надзвичайний стан на три місяці.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.