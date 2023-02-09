Литва передасть Україні 36 ЗРК для боротьбі із дронами—«шахедами»

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час спільного брифінгу з очільником МО України Олексієм Резніковим у Медіа Центрі Україна - Одеса

Про передачу ЗСУ зенітно-ракетних комплексів повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час спільного брифінгу з очільником МО України Олексієм Резніковим у Медіа Центрі Україна - Одеса.

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«Ми вже завершили навчання (з управління ЗРК — ред.) для 15 українських інструкторів, які будуть готові працювати на території України і ми надаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами», — розповів Анушаускас.

«Це дає можливість виграти час, щоб вже українські інструктори, які навчались в Литві продовжували вчити та готувати наші екіпажі вже в Україні. Це такий також важливий аспект — модернізація підготовки», — зазначив Резніков.

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Міністр оборони Литви також розповів, що він вже обговорив з Олексієм Резніковим подальшу допомогу ЗСУ, зокрема щодо нового озброєння та навчання військових.

«Литва продовжить надавати усю можливу допомогу для перемоги України», — наголосив Анушаускас.

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🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти»

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.