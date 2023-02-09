Лондон і Вашингтон ввели санкції проти російських кіберзлочинців

КІБЕРАТАКИ

Семи громадянам РФ заморозили активи та заборонили в'їзд. Ці особи були пов’язані з розробкою або розгортанням ряду штамів програм-вимагачів, націлених на Великобританію та США. Санкції ввели після складного широкомасштабного розслідування. Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) ідентифікувало 149 британських жертв програм-вимагачів, відомих як Conti та Ryuk.

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Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що цілями зловмисників-вимагачів стали цілий ряд організацій, у тому числі щонайменше 10 шкіл і університетів у Великій Британії, а також лікарні, судово-медична лабораторія та місцеві органи влади. Уряд Коста-Ріки також став мішенню минулого року.

Зокрема, виконавчий орган охорони здоров’я Ірландії став мішенню програм-вимагачів під час пандемії COVID, що призвело до перебоїв у проведенні аналізів крові, рентгена, комп’ютерної томографії, променевої терапії та хіміотерапії протягом 10 днів.

Ще одна нещодавня атака програм-вимагачів стосувалася транспортної та холодильної компанії Reed Boardall із Харрогіта, чиї ІТ-системи зазнавали атаки майже тиждень у 2021 році.

«Ці цинічні кібератаки завдають реальної шкоди життям і засобам існування людей. Ми завжди ставитимемо нашу національну безпеку на перше місце, захищаючи Великобританію та наших союзників від серйозної організованої злочинності — незалежно від її форми та місця походження», — йдеться у заяві.

🔻8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.