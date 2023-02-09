Мер Парижа Анн Ідальго відвідала столицю України

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

Мер Парижа Анн Ідальго під час виступу у Київській міськраді

Французька делегація привезла до Києва десять генераторів.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що Анна Ідальго вдруге відвідує українську столицю з початку повномасштабного вторгнення.

«Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, незважаючи на холод, на бомбардування, незважаючи на обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх», — сказала Ідальго під час виступу у Київській міськраді.

Мер Парижа також підкреслила, що Європа, зокрема Франція, будуть з українцями до перемоги.

Анн Ідальго також додала, що проти того, аби російські спростмени брали участь в Олімпійських іграх-2024, що пройдуть у Парижі.

«Поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях.Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію», — сказала вона.

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