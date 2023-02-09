Нідерланди викликали посла РФ: вимагають пояснень щодо ролі Путіна у справі MH17

Справа MH17

Посла викликали після публікації висновків Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака, йдеться у публікації видання NOS. Там заявили про переконливі ознаки того, що президент Росії приймав рішення про постачання важкого озброєння бойовикам так званої «ДНР».

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Причини виклику посла оголосив під час виступу в парламенті країни прем’єр Нідерландів Марк Рютте, пише видання.

«Посла Росії в Нідерландах викликали у зв'язку зі справою MH17. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента Росії Путіна. Посол має надати з цього приводу пояснення», - йдеться у повідомленні.

Тим часом партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни.

Водночас видання зауважує, що прем’єр-міністр Нідерландів хоче тримати відкритими лінії зв'язку з Кремлем. А якщо Амстердам вишле посла, Москва майже напевно вчинить аналогічно, зазначають у публікації

8 лютого Спільна слідча група з розслідування обставин збиття літака рейсу МН17 заявила про вагомі ознаки того, що президент Росії приймав рішення про постачання важкого озброєння бойовикам так званої «ДНР». Там також підкреслили, що літак був збитий російським Буком.

Зокрема, на пресконференції журналістам представили аудіо файли, в яких росіяни говорять про те, що всі рішення про постачання ЗРК Бук на територію України приймає вище керівництво РФ, тобто Путін. Також було оприлюднено аудіозапис розмови Путіна та тодішнього ватажка самопроголошеної «ЛНР» Плотницького.

При цьому JIT повідомила, що попри наявність великої кількості нової інформації про осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17, доказів для нових судових справ ще недостатньо.

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17 липня 2014 року над східною Україною в літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines поцілила ракета, яка була випущена з система «Бук», в результаті чого загинули 283 пасажирів та 15 членів екіпажу.

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🔻 17 листопада Окружний суд Гааги ухвалив вирок у справі про збитий Боїнг-777. Суд також визначив, що літак, який виконував рейс MH17, у липні 2014 року збили ракетою російського виробництва.