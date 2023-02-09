Німецький Rheinmetall планує передати Україні «Пантери»

СУЧАСНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Йдеться про «Пантера» KF51, який називають найсучаснішим та найновішим основним бойовим танком у світі. Київ стане його першим замовником.

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Оборонний концерн також розглядає можливість будівництва власного заводу в Україні.

Про це в інтерв’ю виданню Handelsblatt розповів гендиректор Армін Паппергер.

«Ми ведемо переговори з Києвом про експорт "Пантери"», — зазначив Паппергер.

Перший такий танк, концерн представив на виставці в Парижі лише минулого літа. Тому поки є тільки демонстраційна модель танку.

Проте Паппергер каже, що доставка танків може бути через 15-18 місяців. Їх можуть будувати у Німеччині або Угорщині.

За його словами, Україна також висловила інтерес до нової бойової машини піхоти «Лінкс».

Втім, для експорту буде необхідне схвалення Бундестагу, оскільки Пантера була розроблена в Німеччині.

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🔻7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1»

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.

🔻25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів 2». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.