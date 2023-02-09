Обмеження у використанні ЗСУ Starlink: в Офісі президента України прокоментували заяву SpaceX
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Після повідомлення президентки SpaceX про обмеження використання інтернету Starlink для українських військових, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що компанія має вирішити на чиєму вона боці.
«Рік спротиву України. І компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій. SpaceX (Starlink) та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію», — написав Подоляк у Twitter.
Рік спротиву 🇺🇦, і компанії мають для себе вирішити:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023
- або вони на стороні права на вільне життя і 🇺🇦 – і тоді не вигадують, як нашкодити;
- або вони на стороні Рф та її «права» на вбивства, захоплення територій.#SpaceX (Starlink) та пані #Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію.
8 лютого в Reuters опублікували заяву президентки та головного операційного директора компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що у компанії вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в Україні.
За словами Шотвелл, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками на фронті, що виходить за межі угоди між SpaceX і українським урядом.
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Вона додала, що інтернет Starlink від SpaceX, який забезпечив українську армію широкосмуговим зв’язком для захисту від російської армії, «ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї».
Зазначається, що SpaceX приватно доставила в Україну термінали Starlink, що дозволяє українським військовим спілкуватися, з'єднуючи їх з майже 4 000 супутниками, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту. Крім того, уряди декількох країн, включаючи США та Францію, оплатили поставки додаткових терміналів Starlink в Україну.
«Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні (України — ред), хоча SpaceX протидіяла, посиливши програмне забезпечення служби», — заявив виконавчий директор SpaceX Ілон Маск.
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🔻 30 грудня Київ отримав партію терміналів супутникового зв‘язку Starlink від Польщі.