Обмеження у використанні ЗСУ Starlink: в Офісі президента України прокоментували заяву SpaceX

STARLINK для України

Після повідомлення президентки SpaceX про обмеження використання інтернету Starlink для українських військових, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що компанія має вирішити на чиєму вона боці.

Реклама Читати продовження

«Рік спротиву України. І компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій. SpaceX (Starlink) та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію», — написав Подоляк у Twitter.

Рік спротиву 🇺🇦, і компанії мають для себе вирішити:

- або вони на стороні права на вільне життя і 🇺🇦 – і тоді не вигадують, як нашкодити;

- або вони на стороні Рф та її «права» на вбивства, захоплення територій.#SpaceX (Starlink) та пані #Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

8 лютого в Reuters опублікували заяву президентки та головного операційного директора компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що у компанії вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в Україні.

За словами Шотвелл, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками на фронті, що виходить за межі угоди між SpaceX і українським урядом.

► Читайте також: В Україні сформують перші у світі ударні роти БПЛА

Вона додала, що інтернет Starlink від SpaceX, який забезпечив українську армію широкосмуговим зв’язком для захисту від російської армії, «ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї».

Зазначається, що SpaceX приватно доставила в Україну термінали Starlink, що дозволяє українським військовим спілкуватися, з'єднуючи їх з майже 4 000 супутниками, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту. Крім того, уряди декількох країн, включаючи США та Францію, оплатили поставки додаткових терміналів Starlink в Україну.

«Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні (України — ред), хоча SpaceX протидіяла, посиливши програмне забезпечення служби», — заявив виконавчий директор SpaceX Ілон Маск.

🔻 25 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink

🔻 10 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Берлін надасть Києву €20 мільйонів на фінансування Starlink.

🔻 6 січня в ефірі нацмарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що загалом Україна отримала вже близько 25 тисяч наземних станцій Starlink. Невдовзі надійде ще понад 4 тисячі терміналів.

🔻 30 грудня Київ отримав партію терміналів супутникового зв‘язку Starlink від Польщі.