Орбан виступив за негайне припинення вогню в Україні

Заява Орбана

При цьому прем’єр Угорщини пообіцяв надавати подальшу гуманітарну та фінансову підтримку Києву від Будапешту.

Реклама Читати продовження

Про це Віктор Орбан написав у твітері в контексті саміту ЄС за участю Володимира Зеленського.

Про це Віктор Орбан написав у твітері в контексті саміту ЄС за участю Володимира Зеленського.

«Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!» — заявив прем’єр Угорщини.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023

У коментарях йому написали, що Угорщина належить до «російського табору».

При цьому сьогодні в Європарламенті Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти. Цей факт підкреслив у дописі в телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.

🔻 Наразі Володимир Зеленський перебуває на саміті ЄС в Брюсселі. Кілька годин тому президент України виступив у Європарламенті.

🔻 27 січня Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики