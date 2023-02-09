Заява Орбана

Орбан виступив за негайне припинення вогню в Україні

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Віктор Орбан
Віктор Орбан AP - Szilard Koszticsak
Автор тексту: Оксана Вітер
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При цьому прем’єр Угорщини пообіцяв надавати подальшу гуманітарну та фінансову підтримку Києву від Будапешту.  

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Про це Віктор Орбан написав у твітері в контексті саміту ЄС за участю Володимира Зеленського. 

Про це Віктор Орбан написав у твітері в контексті саміту ЄС за участю Володимира Зеленського. 

«Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!» — заявив прем’єр Угорщини. 

У коментарях йому написали, що Угорщина належить до «російського табору».

При цьому сьогодні в Європарламенті Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти. Цей факт підкреслив у дописі в телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.

🔻 Наразі Володимир Зеленський перебуває на саміті ЄС в Брюсселі. Кілька годин тому президент України виступив у Європарламенті. 

🔻 27 січня Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики

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