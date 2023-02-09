Росіяни вже почали масштабний наступ на Луганщині – ISW

Наступ РФ

Та ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів, пишуть в Інституті вивчення війни.

Реклама Читати продовження

Російські війська повернули собі ініціативу і розпочали велику наступальну операцію на Луганщині, пишуть аналітики.

Російські джерела повідомляють, що армія РФ атакує українські оборонні лінії і робить незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей, йдеться у зведенні. При цьому за останній тиждень темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна помітно зросли.

Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового, зазначають аналітики.

Наразі до росіяни залучили до бойових дій значну частину щонайменше трьох великих російських дивізій у цьому секторі. Це свідчить про те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають армії РФ досягти значних успіхів, повідомляють аналітики.

Наступ росіян ще не набрав повного темпу, припускають в інституті. Російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була розгорнута в Луганській області в січні після переміщення з Білорусі.

🔻 Напередодні в ISW зауважили , що РФ не має бойової потужності для проведення вдалого великого наступу

🔻 6 лютого FT писали , що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів