Росія має заплатити за усю кров, яку пролила — президентка ЄК про 10-й пакет санкцій

САНКЦІЇ ПРОТИ РФ

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський на пресконференції після саміту ЄС

За словами Урсули фон дер Ляєн, у новий пакет санкцій внесуть додаткові обмеження, які позбавлять РФ ще 10 млрд доходів.

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Про це вона заявила під час спільної пресконференції з Шарлем Мішелем та Володимиром Зеленським.

Дер Ляєн також зазначила, що санкції будуть введені проти політичних лідерів РФ.

«Ми дуже уважно почули ваші думки, Володимире, минулого тижня. Ми будемо карати пропагандистів Путіна, бо вони роблять жахливі речі і в РФ, і за кордоном», — підкреслила президентка Єврокомісії.

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Нагадаємо, під час саміту Україна — ЄС, що проходив 3 лютого у Києві, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції проти РФ на €10 млрд ухвалять до 24 лютого. Він стосуватиметься технологій, які РФ може використати у війні, а також припинення шляхів обходження попередніх санкцій.

🔻17 січня у Єврокомісії підтвердили підготовку 10-го пакету санкцій проти РФ

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