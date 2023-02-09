Рішення про передачу Україні авіації за НАТО – Моравецький

Постачання зброї і техніки

Проте наразі домовленості ще відсутні.

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Про це прем'єр-міністр Польщі заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

За словами очільника польського уряду, «затримка постачання зброї українцям суперечить інтересам Європи», а також «змушує Кремль відчувати себе впевненіше, але недостатньо для нападу на країни НАТО».

«Україна має нашу повну підтримку, в тому числі довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки», – додав Моравецький.

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🔻 У CNN, покликаючись на власні джерела повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні.

🔻3 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що бойові літаки F-16 – це американська технологія, а не німецька, тому згоду на поставки надаватимуть США.

🔻31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки F-16 для України.

🔻31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.