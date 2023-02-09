США ввели санкції проти 9 компаній причетних до незаконного продажу іранської нафти

Санкції США

Мова йде про застосування санкцій проти компаній в Ірані, Малайзії та Сінгапурі, які причетних до незаконного продажу та транспортуванню іранської нафти в умовах ембарго проти Тегерана.

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Про це повідомили в Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«OFAC запровадив санкції проти дев’яти організацій у кількох юрисдикціях, які відіграють вирішальну роль у виробництві, продажу та відвантаженні іранської нафтохімії та нафти на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії», — йдеться у повідомленні.

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При цьому уточнюється, що обмеження введені проти шести іранських нафтохімічних виробників та їхніх дочірніх компаній, а також трьох фірм у Малайзії й Сінгапурі, причетних до операцій продажу й транспортування іранської нафти та нафтопродуктів.

«Іран все частіше звертається до покупців у Східній Азії, щоб продавати свою нафтохімічну продукцію та нафту в порушення санкцій США», - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він також додав, що «Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на боротьбі з джерелами незаконних доходів Тегерана, і продовжуватимуть застосовувати свої санкції проти тих, хто свідомо сприяє цій торгівлі».

🔻9 лютого у Bloomberg повідомили, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.

🔻 12 грудня стало відомо, що ЄС розширив санкції проти Ірану через постачання дронів у РФ.

🔻 19 жовтня посли країн Європейського Союзу схвалили санкції щодо фізичних і юридичних осіб Ірану у зв'язку з використанням Росією безпілотних літальних апаратів іранського виробництва в Україні.