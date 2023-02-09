Сьогодні Зеленський має взяти участь у саміті ЄС

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Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до Франції

9-10 лютого у Брюсселі зустрінуться 27 лідерів Європейського Союзу. На порядку денному – війна в Україні, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Візит президента України дозволив би йому особисто зустрітись із лідерами всіх країн ЄС.

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Станом на 11:10: Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо до ЄС – Шарль Мішель привітав Зеленського із візитом

Станом на 11:05: Урсула фон дер Ляєн: Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський

«Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу», – написала президентка Єврокомісії в твітері.

Станом на 11:04: Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

Станом на 11:02: Ми намагаємось допомогти Україні всім, чим можемо. Український народ протистоїть дуже великій країні – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Станом на 10:55: Нам потрібно, щоб Україна доклала всіх зусиль та виконала всі умови Єврокомісії стосовно кандидатства до ЄС. Наразі ще не все виконано зі сторони Києва – прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель

Станом на 10:40: Ми бачимо дуже великий прогрес в тому, як Україна імплементує всі рекомендації від Єврокомісії стосовно кандидатства в ЄС – президент Литви Гітанас Науседа

Станом на 10:34: Це особливий день, це дуже важливо зустріти Зеленського тут. Це набагато краще бачити людину вживу, це надихатиме кожного з нас – президент Литви Гітанас Науседа

Станом на 10:27: Кожен із союзників має робити все, що може для перемоги України. Адже ціна кожної затримки дуже висока – прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Станом на 10:23: Важливе питання на сьогодні – конфіскація російських активів. Росія повинна заплатити за всі руйнування в Україні. Це не нормально, що платники податків країн Європи платять за те, що нищить РФ – прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Станом на 10:20: Сьогодні на Саміті ЄС ми будемо обговорювати питання України. У першу чергу, збільшення військової підтримки – прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Станом на 9:25: Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю

Президенти вилетять з авіабази Віллакублей поблизу Парижа. Очікується, що вони прибудуть до Брюсселю об 11:00 (за київським часом).

Про це повідомив французький телеканал BFMTV.

Про можливу участь Володимира Зеленського повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього», – написав журналіст у твітері.

The 🇺🇦 president should address the European Parliament plenary in Brussels tomorrow before noon for a short 1-hour session and then attend #Euco after that. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2023

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Взяти участь у саміті Європейської Ради Зеленського офіційно запросив президент Євроради Шарль Мішель. Про це оголосив речник Мішеля Баренд Лейтс.

«З міркувань безпеки подальша інформація не надається», – написав прессекретар у твітері.

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO



For security reasons, no further information will be provided. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023

Раніше видання Financial Times зазначило, що візит президента України можуть скасувати через питання безпеки.

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🔻 21 грудня 2022 року український президент вирушив у свою першу закордонну робочу поїздку від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.