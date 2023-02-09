Український омбудсман виступив проти участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024

ОЛІМПІАДА-2024

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що між дипломатією примусу, якою є санкційна політика та обмеження участі російських та білоруських спортсменів, та політикою замирення агресора є суттєва різниця.

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«Я звертаюся до Міжнародного Олімпійського Комітету, Президентів і генеральних секретарів Національних олімпійських комітетів, а також до своїх колег - омбудсманів з різних країн та представників національних інститутів з прав людини виступити разом проти порушення принципів олімпійського миру та обмежити можливість брати участь у спортивних змаганнях спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь», — зазначив у Telegram український омбудсман.

Він наголосив, що РФ і Білорусі не місце у великому спорті.

«Спільними зусиллями ми можемо зупинити агресію. Варто лише подивитися на правду, яку неможливо ігнорувати, сидячи на спортивній трибуні, коли по мирних українських містах запускають ракети, які знищують наші міста і вбивають наших людей!», — підкреслив Лубінець.

Він також додав, що в історії вже були прецеденти, коли країни не були допущені до Олімпійських ігор.

«Зокрема, участь спортсменів Південної Африки була заборонена МОК із 1964 по 1992 рік через політику апартеїду в країні. До того ж, Південна Африка, Австрія, Болгарія, Німеччина, Угорщина та імперія Османа були заборонені МОК до участі в Олімпійських іграх 1920 року в Антверпені через їх роль у Першій світовій війні, а Німеччина і Японія не були запрошені до Лондона в 1948 році», — розповів омбудсман.

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25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻 7 лютого мер Парижа виступила проти участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх.

🔻6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо МОК допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.