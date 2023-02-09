УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

Українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА

Mіністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер зустрічає українських військових © Людивін Дедондер / Twitter

Автор тексту: Тетяна Цуркану

Захисники України будуть тренуватися в рамках військової місії Європейського Союзу. Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.