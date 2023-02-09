Українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА
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Захисники України будуть тренуватися в рамках військової місії Європейського Союзу. Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.
Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
«Я висловила їм свою глибоку підтримку та віддала честь за мужність, виявлену протягом майже року», — написала Дедондер.
Today we are welcoming 🇺🇦 soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm— Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 9, 2023
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