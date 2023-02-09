УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

Українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА

Опубліковано:

Mіністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер зустрічає українських військових
Mіністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер зустрічає українських військових © Людивін Дедондер / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Захисники України будуть тренуватися в рамках військової місії Європейського Союзу. Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну. 

Реклама

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер. 

«Я висловила їм свою глибоку підтримку та віддала честь за мужність, виявлену протягом майже року», — написала Дедондер. 

 

🔻2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині 

🔻 17 жовтня Голови МЗС країн ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових

 

Завантажити додаток