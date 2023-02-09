У Києві демонтували пам’ятник радянському генералу Ватутіну

Декомунізація

Пам'ятник радянському генералу стояв у столиці України з 1948 року. Наразі його перенесуть до музею авіації, повідомили у Київській міськраді.

Реклама Читати продовження

Монумент радянському воєначальнику Миколі Ватутіну розташовувався у центрі міста у Маріїнському парку. Пам’ятник знесли в рамках дерусифікації.

Демонтаж дозволило Міністерство культури України. Попередньо монумент виключили з Держреєстру нерухомих пам’яток.

Демонтаж пам’ятника здійснив департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки, повідомили в міськраді.

Демонтаж пам'ятника Ватутіну © КМДА

Демонтаж пам'ятника Ватутіну © КМДА

🔻 8 лютого у столиці України демонтували памʼятник радянському льотчику Чкалову. Його також передали до музею авіації. Вчора повідомили, що пам'ятник Ватутіну сьогодні планують знести.