У Києві пролунав вибух: дві людини загинули
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Прогриміло на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Внаслідок вибуху сталася пожежа. Новина доповнюється.
Станом на 18:33
Чотирьох постраждалих врятували, повідомили у КВМА. Вони мають ушкодження різного ступеню важкості.
Під завалами залишається двоє людей. Рятувальна операція продовжується.
Станом на 17:43 рятувальна операція триває
Шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок — КВМА
Вибух стався в складському приміщенні на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці. Зруйновано одноповерхову будівлю площею 500 квадратних метрів.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Трьох постраждалих дістали з-під завалів.
Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують
У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вибух стався о 15:45. Попередньо — вибухнув газовий балон.