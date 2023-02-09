У Києві пролунав вибух: дві людини загинули

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Наслідки вибуху на території колишнього заводу у Києві

Прогриміло на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Внаслідок вибуху сталася пожежа. Новина доповнюється.

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Вибух у Києві. 9 лютого 2023 року © КМВА

Станом на 18:33

Чотирьох постраждалих врятували, повідомили у КВМА. Вони мають ушкодження різного ступеню важкості.

Під завалами залишається двоє людей. Рятувальна операція продовжується.

Станом на 17:43 рятувальна операція триває

Шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок — КВМА

Вибух стався в складському приміщенні на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці. Зруйновано одноповерхову будівлю площею 500 квадратних метрів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Трьох постраждалих дістали з-під завалів.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вибух стався о 15:45. Попередньо — вибухнув газовий балон.