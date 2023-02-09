У Молдові підтвердили інформацію Зеленського щодо плану РФ по дестабілізації ситуації в країні

Плани Кремля

У Службі розвідки та безпеки Молдови (СІБ) заявили про виявлення інформації, яка підтверджує попередження президента України про плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні, повідомляє deschide.md.

Реклама Читати продовження

«СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. На даний момент ми не можемо надати більш детальної інформації, оскільки існує ризик поставити під загрозу різні поточні оперативні заходи», — йдеться у повідомленні Служби.

► Читайте також: Проросійські заворушення в Молдові. Кому це вигідно?

У відомстві зазначили, що наразі в країні проводять оперативні заходи щодо з'ясування спроб дестабілізації ситуації в країні у тісній співпраці з партнерськими спецслужбами.

Також у СІБ запевнили, що не допустять реалізації дестабілізаційних планів РФ та повідомили, що всі державні установи наразі працюють у звичайному режимі.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу.

🔻19 січня президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.

🔻12 грудня, після чергового ракетного обстрілу України президентка Молдови Мая Санду засудила напади Росії на українців, цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. А також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ.