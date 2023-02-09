У 2022 році 621 посадовець ЗСУ та Міноборони притягнуті до відповідальності за результатами аудитів

Посадові злочини

З них до матеріальної відповідальності притягнуто 497 осіб, а до дисциплінарної — 124, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Очільник Міноборони зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

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«Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність», — наголосив Резніков.

🔻 3 лютого СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм.

🔻 3 лютого СБУ викрила посадовців з департаменту Міноборони та керівників двох комерційних структур на розкраданні бюджетних коштів на понад 100 млн грн на харчуванні українських військових.

🔻1 лютого СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті держкоштів на понад ₴100 млн:

🔻 31 січня СБУ викрила керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах із автомобілями швидкої допомоги.

🔻26 січня підполковника СБУ викрили у державній зраді.