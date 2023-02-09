Через дії РФ на Херсонщині зазнали поранень троє людей

ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

У Херсоні одна людина отримала травму грудної клітини. Її доставили до лікарні.

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Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Травмовані також два чоловіка 26 та 30 років у селі Нова Кам’янка. Вони підірвались на російській міні. Постраждалих шпиталізували з травмами кінцівок.

В ОВА також повідомили, що РФ вкрила вогнем середмістя Берислава.

Снаряди поцілили у складське приміщення магазину з будівельними матеріалами. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

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