Через дії РФ на Херсонщині зазнали поранень троє людей
Опубліковано:
У Херсоні одна людина отримала травму грудної клітини. Її доставили до лікарні.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Травмовані також два чоловіка 26 та 30 років у селі Нова Кам’янка. Вони підірвались на російській міні. Постраждалих шпиталізували з травмами кінцівок.
В ОВА також повідомили, що РФ вкрила вогнем середмістя Берислава.
Снаряди поцілили у складське приміщення магазину з будівельними матеріалами. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
🔻 9 лютого війська РФ обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: постраждали троє цивільних
🔻 8 лютого РФ обстріляли смт Дворічна на Харківщині: загинули двоє цивільних
🔻 8 лютого війська РФ обстріляли Харківщину: п'ять людей зазнали поранень
🔻 У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова, одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень. Також унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.