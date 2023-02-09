ЄС закликав Росію припинити прикидатися жертвою

ЗАЯВА ЄВРОСОЮЗУ

РФ є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави, а не навпаки. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

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«Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів. Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов’язань ОБСЄ», – вказується в повідомленні.

У заяві наголошують, що «Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського майбутнього».

«У міцній єдності, також недооціненій Кремлем, ми разом з нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є правильним рішенням», – зауважує Євросоюз.

🔻 3 лютого Зеленський заявив, що ЄС офіційно підтримав українську формулу миру.