5 українців, ймовірно, перебувають під завалами у Туреччині — МЗС

Наслідки землетрусу у Туреччині

МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку, пише речник міністерства Олег Ніколенко. 1 громадянка України госпіталізована. Загроз їі життю немає, повідомляє Ніколенко.

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Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям, написав речник МЗС у фейсбуці.

«Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації», — написав Ніколенко.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок, повідомляє Ніколенко.

«Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними», — зазначив речник МЗС.

Наслідки землетрусу AP - Khalil Hamra

У зону лиха спрямовані від України 87 рятувальників та парамедиків. Рятувальники зведеного загону ДСНС вже розгорнули наметове містечко в місті Антакья провінції Хатай, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

🔻 Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії наразі перевищила 16 тисяч осіб. Під завалами вже третю добу залишаються люди, пише ВВС. У постраждалих районах температура, як і раніше, нижча нуля. Внаслідок землетрусу у двох країнах поранені не менше 70 тисяч людей.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.