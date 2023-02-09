G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ — Bloomberg

Санкнції проти поплічників Росії

Ці країни постачають у Росію запчастини і технології військового призначення, пише видання.

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Пакет санкцій прагнуть узгодити до річниці повномасштабного вторгнення, повідомляє Bloomberg.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, обговорення обмежувальних заходів поки що на ранній стадії. І у позиціях країн G7 наявні розбіжності. Перелік компаній, які можуть потрапити під санкції, також ще не визначений, пише видання.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників

🔻 12 грудня стало відомо, що ЄС розширив санкції проти Ірану через постачання дронів у РФ.

🔻 19 жовтня посли країн Європейського Союзу схвалили санкції щодо фізичних і юридичних осіб Ірану у зв'язку з використанням Росією безпілотних літальних апаратів іранського виробництва в Україні.